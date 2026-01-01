African

75 playlist(s)

Owambe

Owambe
The Hits: 80s & Beyond Nigeria

The Hits: 80s & Beyond Nigeria
Naija 2010s Hits

Naija 2010s Hits
Naija Central

Naija Central
Afrobeats Party

Afrobeats Party
C'est Makossa

C'est Makossa
Top Afropop

Top Afropop
Classic Afro Reggae

Classic Afro Reggae
Afrobeats Now

Afrobeats Now
Amapiano Essence

Amapiano Essence
Eastern Flavour

Eastern Flavour
Afropoppin'

Afropoppin'
Throwback Mzansi

Throwback Mzansi
Amapiano Hits 2025

Amapiano Hits 2025
AmaPiano Trip

AmaPiano Trip
Afrobeats Hits 2025

Afrobeats Hits 2025
Mzansi Wave

Mzansi Wave
Afropop Hits 2025

Afropop Hits 2025
Afro-Piano Gbedu

Afro-Piano Gbedu
Afro-House Sensations

Afro-House Sensations
Amapiano Hits 2024

Amapiano Hits 2024
Amapiano Hits of 2023

Amapiano Hits of 2023

Afrobeats Hits of 2023

Afrobeats Hits of 2023
Throwback Naija Party

Throwback Naija Party
Global Collabs Hotlist

Global Collabs Hotlist
Top 20 Naija Latest & Trending Jams 2025 Updated Daily

Top 20 Naija Latest & Trending Jams 2025 Updated Daily

115K views

Good hit

Good hit

16K views

Scrit

Scrit

1.9K views

Afro Pop Sounds

Afro Pop Sounds

15K views

Nigeria Throwback

Nigeria Throwback

822 views

my music p

my music p

80K views

Bongo mix

Bongo mix

227 views

Amapiano

Amapiano

1.8K views

afrobeat $2025

afrobeat $2025

1.9K views

shot video songs

shot video songs

6.2K views

Afrobeat

Afrobeat

2.1K views

Amapiano Originals

Amapiano Originals

496 views

House music

House music

3.2K views

Piano Groove 2026

Piano Groove 2026

2.3K views

Reggae Master Lucky Dube

Reggae Master Lucky Dube

37K views

Highlife

Highlife

127 views

Afro beats

Afro beats

1K views

amaPiano 2023

amaPiano 2023

129K views

Nigerian

Nigerian

1.6K views

Daily Afrobeats

Daily Afrobeats

11K views

Amapiano

Amapiano

3.3K views

Naija

Naija

478 views

Vibes

Vibes

1.5K views

old school music

old school music

10K views

les grands des anciens

les grands des anciens

21K views

Kizz Daniel - Energy

Kizz Daniel - Energy

758 views

Reggae

Reggae

39K views

Amapiano 25

Amapiano 25

2.1K views

Afro Beats

Afro Beats

368 views

Afrobeats with Juju & Fuji Vibes

Afrobeats with Juju & Fuji Vibes

592 views

afrobeat

afrobeat

7.5K views

Old school

Old school

499 views

My favorite songs

My favorite songs

1.9K views

Naija Throwback Pops

Naija Throwback Pops

5K views

fresh house

fresh house

286K views

Vibe

Vibe

1.4K views

Amapiano Dance Mixes-2026

Amapiano Dance Mixes-2026

1.2K views

Afro beats

Afro beats

183K views

Happiness Radio

Happiness Radio

2.4K views

Afrobeats 2010+

Afrobeats 2010+

429 views

Amapiano

Amapiano

8.1K views

Old school Afro

Old school Afro

106K views

reggae

reggae

303 views

Latest 2025

Latest 2025

31K views

Current

Current

21K views

Slow bongo

Slow bongo

129 views

Slow

Slow

749K views

Nigeria Old Skool songs

Nigeria Old Skool songs

9.3K views

Naija vibe

Naija vibe

960 views

Feel Good

Feel Good

462 views