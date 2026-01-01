African
75 playlist(s)
Good hit
16K views
Scrit
1.9K views
Afro Pop Sounds
15K views
Nigeria Throwback
822 views
my music p
80K views
Bongo mix
227 views
Amapiano
1.8K views
afrobeat $2025
1.9K views
shot video songs
6.2K views
Afrobeat
2.1K views
Amapiano Originals
496 views
House music
3.2K views
Piano Groove 2026
2.3K views
Reggae Master Lucky Dube
37K views
Highlife
127 views
Afro beats
1K views
amaPiano 2023
129K views
Nigerian
1.6K views
Daily Afrobeats
11K views
Amapiano
3.3K views
Naija
478 views
Vibes
1.5K views
old school music
10K views
les grands des anciens
21K views
Kizz Daniel - Energy
758 views
Reggae
39K views
Amapiano 25
2.1K views
Afro Beats
368 views
Afrobeats with Juju & Fuji Vibes
592 views
afrobeat
7.5K views
Old school
499 views
My favorite songs
1.9K views
Naija Throwback Pops
5K views
fresh house
286K views
Vibe
1.4K views
Amapiano Dance Mixes-2026
1.2K views
Afro beats
183K views
Happiness Radio
2.4K views
Afrobeats 2010+
429 views
Amapiano
8.1K views
Old school Afro
106K views
reggae
303 views
Latest 2025
31K views
Current
21K views
Slow bongo
129 views
Slow
749K views
Nigeria Old Skool songs
9.3K views
Naija vibe
960 views
Feel Good
462 views