R&B & soul

125 playlist(s)

Endless R&B Throwbacks

Endless R&B Throwbacks
Neo Soul Essentials

Neo Soul Essentials
Chill R&B

Chill R&B
I'm a Flirt

I'm a Flirt
Soothing Soul

Soothing Soul
Essential '90s R&B

Essential '90s R&B
Feel-Good R&B Vibes

Feel-Good R&B Vibes
New R&B

New R&B
R&B Party

R&B Party
Acoustic Soul

Acoustic Soul
'90s Slow Jams

'90s Slow Jams
Cuffin' Season

Cuffin' Season
Feel-Good Hip Hop and R&B

Feel-Good Hip Hop and R&B
Sunshine Soul

Sunshine Soul
Groove On

Groove On
'90s R&B

'90s R&B
'90s R&B Party

'90s R&B Party
Calm Night Drive Korean Ballad/R&B

Calm Night Drive Korean Ballad/R&B
Neo-Soul Revival

Neo-Soul Revival
Dip It Low: '00s R&B Party

Dip It Low: '00s R&B Party
Biggest R&B Hits

Biggest R&B Hits
Afro R&B Wave

Afro R&B Wave
'80s R&B + Soul

'80s R&B + Soul
Incense & Tea

Incense & Tea
'00s Vibes Only

'00s Vibes Only
Never-Ending Slow Jams

Never-Ending Slow Jams
Running On R&B

Running On R&B
Brown Sugar: New Collabs

Brown Sugar: New Collabs
Motown in the '70s

Motown in the '70s
Motown Dance Party

Motown Dance Party
R&B Party-Starters

R&B Party-Starters
No Diggity: Chill '90s Rap and R&B

No Diggity: Chill '90s Rap and R&B
End of the Road: Classic R&B Breakup

End of the Road: Classic R&B Breakup
Classic Sunshine Soul

Classic Sunshine Soul
Pop R&B Jams

Pop R&B Jams
Cloudy Day R&B

Cloudy Day R&B
'00s R&B

'00s R&B
OPM R&B Soul

OPM R&B Soul
R&B love

R&B love

'00s R&B Chill

'00s R&B Chill
Brand New Korean R&B

Brand New Korean R&B
'60s R&B + Soul

'60s R&B + Soul

Essential '80s R&B

Essential '80s R&B
Late-Night Rendezvous

Late-Night Rendezvous
Sing-Along Soul

Sing-Along Soul
'80s Slow Jams

'80s Slow Jams
Boy, Bye

Boy, Bye
Mzansi Wave

Mzansi Wave
Highline: Today's R&B Hits

Highline: Today's R&B Hits
Funk & Soul Power

Funk & Soul Power
'10s R&B

'10s R&B
50 Shades of R&B

50 Shades of R&B
Sweet Soul Revival

Sweet Soul Revival

Vibes on Deck

Vibes on Deck
Today's R&B Christmas

Today's R&B Christmas
R&B Blueprints

R&B Blueprints
Shea Butter Groove

Shea Butter Groove
Chill Korean Hip-Hop/R&B

Chill Korean Hip-Hop/R&B
'10s Korean R&B

'10s Korean R&B
Soul Made in Philly

Soul Made in Philly

Essential Motown Hits

Essential Motown Hits
New & Timeless Soul Hits

New & Timeless Soul Hits
Heartbreak R&B

Heartbreak R&B
R&B Japan

R&B Japan
Kings of R&B

Kings of R&B
'10s Adult R&B

'10s Adult R&B
SAY NO MORE: Rap + R&B Hits

SAY NO MORE: Rap + R&B Hits
Cloud Nine R&B

Cloud Nine R&B
'10s R&B Chill

'10s R&B Chill
Feel Good Korean Hip-Hop/R&B

Feel Good Korean Hip-Hop/R&B
UK R&B Hits 2025

UK R&B Hits 2025
Esensi R&B

Esensi R&B
R&B Hits 2022

R&B Hits 2022
Summer Breeze Soul

Summer Breeze Soul
Christian R&B

Christian R&B
Afrobeat

Afrobeat

359 views

throwback bae

throwback bae

24K views

Slow jam

Slow jam

31K views

Jams

Jams

808 views

ดี

ดี

146 views

Herbst

Herbst

570 views

R&B

R&B

1K views

OPM Vibe

OPM Vibe

1K views

Bae Vibe Tracks

Bae Vibe Tracks

386 views

Work

Work

444K views

Now that’s a creamer!

Now that’s a creamer!

210 views

90s Rhythm & Blues

90s Rhythm & Blues

3.7K views

relax

relax

808 views

Funk old school

Funk old school

33K views

Get Your Freak On

Get Your Freak On

7.1K views

바이브R&B

바이브R&B

4.4K views

Turners Revolving List 2024

Turners Revolving List 2024

5.1K views

Sexy side

Sexy side

10K views

Holiday Happy

Holiday Happy

5.4K views

Mood Music

Mood Music

479 views

R&B

R&B

497 views

최신

최신

1.6K views

pinoy vibe

pinoy vibe

908 views

R&B Bedroom Mix

R&B Bedroom Mix

405 views

Inspirational 24-25

Inspirational 24-25

979 views

Soul

Soul

291 views

I Hate that I Love you

I Hate that I Love you

560 views

Motown

Motown

866 views

Rap

Rap

2.7K views

oldies hits of all time

oldies hits of all time

12K views

back oh the day jam

back oh the day jam

3K views

Energy

Energy

346 views

Old School work vibes

Old School work vibes

63K views

90s

90s

17K views

この街はラブソングでできている

この街はラブソングでできている

911 views

love songs

love songs

182 views

the funk

the funk

872 views

Dianne’s Playlist

Dianne’s Playlist

2.9K views

Listen

Listen

710K views

Oldies but greatness

Oldies but greatness

55K views

2023 vibes

2023 vibes

653 views

Slow relaxing

Slow relaxing

677 views

Eli playlist

Eli playlist

2.4K views

Hitz List

Hitz List

2.2K views

Twisted

Twisted

71K views

all the feels

all the feels

220K views

Old soul and Blues

Old soul and Blues

552 views

Jazz Blues Soul

Jazz Blues Soul

9.7K views

R&B

R&B

1.9K views

I Love My Neo-Soul

I Love My Neo-Soul

1M views