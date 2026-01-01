Folk & acoustic

87 playlist(s)

Essential Folk

Essential Folk
Essential Bluegrass

Essential Bluegrass
Traditional Bluegrass

Traditional Bluegrass
Daughters of Folk

Daughters of Folk
Acoustic Covers of Love Songs

Acoustic Covers of Love Songs
Acoustic Soul

Acoustic Soul
Acoustic Pop

Acoustic Pop
Indie Folk Favorites

Indie Folk Favorites
Campfire Classics

Campfire Classics
Acoustic Singer-Songwriters

Acoustic Singer-Songwriters
Singer-Songwriter Classics

Singer-Songwriter Classics
Peaceful Singer-Songwriter

Peaceful Singer-Songwriter

Harvest Moon

Harvest Moon
Traditional Celtic Folk

Traditional Celtic Folk
Presenting Bob Dylan

Presenting Bob Dylan
Contemporary Classical Guitar

Contemporary Classical Guitar
Rustic Ramble

Rustic Ramble
The New Roots

The New Roots
Soca Now

Soca Now
Hawaiian Folk

Hawaiian Folk
Farm to Table

Farm to Table
Romantic Boleros

Romantic Boleros
Ambiente Acústico

Ambiente Acústico
Folklore from Argentina

Folklore from Argentina
Argentinian Tango

Argentinian Tango
Gujarati Folk

Gujarati Folk
Rajasthani Folk

Rajasthani Folk
Kollywood Kuthu

Kollywood Kuthu
Bollywood Folk

Bollywood Folk
OPM Folk

OPM Folk
OPM Acoustic

OPM Acoustic
Acoustic Thai Pop

Acoustic Thai Pop
Ukrainian Folk

Ukrainian Folk
Acoustic Japan

Acoustic Japan
쉼온

쉼온
MEMLEKET Turkish Folk

MEMLEKET Turkish Folk
Acoustic Hibernation

Acoustic Hibernation
Folk and Country Blues

Folk and Country Blues

825 views

More guitar

More guitar

5.2K views

Cozy Evening

Cozy Evening

400 views

I feel like a cold winter snowy day

I feel like a cold winter snowy day

233 views

Boleros Con Pasión

Boleros Con Pasión

110K views

country

country

2.2K views

Acoustic Romance

Acoustic Romance

1K views

Irish

Irish

16K views

Tango fiero y macho

Tango fiero y macho

42K views

Appalachian Hobbit Adventures

Appalachian Hobbit Adventures

974 views

Chill Vibes

Chill Vibes

27K views

Hawaiian

Hawaiian

244 views

Morning Mashup

Morning Mashup

944 views

Alternative Folk Dinner Party

Alternative Folk Dinner Party

678 views

Dream Prayer

Dream Prayer

142 views

Roadtrip - Hindi

Roadtrip - Hindi

318K views

Best old mellow

Best old mellow

2.9K views

acoustic favs

acoustic favs

37K views

노래

노래

936 views

Україно

Україно

4.6K views

Boleros de mi vida

Boleros de mi vida

439 views

country musik

country musik

780 views

Tangos y milongas

Tangos y milongas

30K views

Oldies but Goodies

Oldies but Goodies

369 views

Tangled up in blue

Tangled up in blue

47K views

acoustic

acoustic

12K views

Romanticas

Romanticas

691 views

Luau Hawaiian songs

Luau Hawaiian songs

3.3K views

Love Listens

Love Listens

286 views

Work out music

Work out music

1.7K views

Love song

Love song

26K views

Awesome Acoustics

Awesome Acoustics

7K views

love songs

love songs

4.2K views

good oldies

good oldies

5.1K views

Indie Songs

Indie Songs

49K views

聞きたいわ

聞きたいわ

149 views

FL Road Trip

FL Road Trip

308 views

End Of The Year (Moods)

End Of The Year (Moods)

230 views

instrumental guitar

instrumental guitar

3.7K views

OPM

OPM

8K views

Tomar y tomar

Tomar y tomar

863 views

Camping

Camping

464 views

chill cabin

chill cabin

996 views

Hawaiian

Hawaiian

402 views

Folk Legends

Folk Legends

9K views

In your feelings

In your feelings

18K views

regretting you

regretting you

317 views

Bedtime routine

Bedtime routine

539 views

Oldies But Goodies

Oldies But Goodies

6.9K views

อะครูสติค/

อะครูสติค/

1K views