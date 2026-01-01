Indie & alternative

97 playlist(s)

Alternative Current: Hits

Alternative Current: Hits
Line Up: Indie + Alternative

Line Up: Indie + Alternative
Today's Indie Hits

Today's Indie Hits
New Alternative Indie

New Alternative Indie
Fresh New Indie

Fresh New Indie
Your New Alternative

Your New Alternative
New Alt

New Alt
Indie Anthems

Indie Anthems
Eclectic Rock

Eclectic Rock
Heavy Stereo: Indie Rock

Heavy Stereo: Indie Rock
Alt on Repeat

Alt on Repeat
Ultimate Indie Anthems

Ultimate Indie Anthems
Indie Overload

Indie Overload
Coffee Shop Indie

Coffee Shop Indie
All-Time Alt

All-Time Alt
Alt-Pop Hits

Alt-Pop Hits
'00s Alternative

'00s Alternative
Indie Folk Favorites

Indie Folk Favorites
Alternative All Day

Alternative All Day
Indo Indie

Indo Indie
Tangente Brazilian Indie

Tangente Brazilian Indie
Indie music from Argentina

Indie music from Argentina
Indie Pop

Indie Pop
Indietronica Essentials

Indietronica Essentials
Turkish Indie Hotlist

Turkish Indie Hotlist
Queens of Indie

Queens of Indie
ALTNTVO

ALTNTVO
Supersonic Sing-Along

Supersonic Sing-Along
Sunshine Indie

Sunshine Indie
Querfeldein: German Indie Hits

Querfeldein: German Indie Hits
sad summer

sad summer
Indie Gold

Indie Gold

Antenna

Antenna
slowcore

slowcore
Take It Easy Indie

Take It Easy Indie
Drift Away Indie

Drift Away Indie
Festival Anthems

Festival Anthems
Genre Blurring

Genre Blurring
Indie Lovers Mixtape

Indie Lovers Mixtape
Asian Wave

Asian Wave
new boleros

new boleros
Éxitos Indie

Éxitos Indie
New Latin Alt & Indie

New Latin Alt & Indie
Musas Alternativas

Musas Alternativas
Acoustic Indie & Alternative

Acoustic Indie & Alternative
Mellow Indie

Mellow Indie
A Happy Alternative

A Happy Alternative
coming of age (in your 20s)

coming of age (in your 20s)

878 views

Playlist 747

Playlist 747

431 views

Trinkets Soundtrack (Netflix)

Trinkets Soundtrack (Netflix)

6.4K views

Top Alternative

Top Alternative

69K views

My Alternative

My Alternative

4.3K views

indie alt rock ish

indie alt rock ish

879 views

Wenn es gut ist

Wenn es gut ist

3.2K views

Vibe

Vibe

228 views

Español

Español

1K views

Best Songs of 2025

Best Songs of 2025

583 views

00'er mix

00'er mix

5.2K views

FL Road Trip

FL Road Trip

308 views

チル

チル

1.8K views

Upbeat Alternatives

Upbeat Alternatives

70K views

REDISCOVER The 2010s: Indie

REDISCOVER The 2010s: Indie

459 views

Indie / Folk para Trabalhar

Indie / Folk para Trabalhar

318 views

Enamórate de ti

Enamórate de ti

287 views

4. morning chill

4. morning chill

1.2K views

space death

space death

940 views

camp and more

camp and more

982 views

Chill

Chill

2K views

regretting you

regretting you

317 views

Summer Indie

Summer Indie

33K views

deutsch Pop

deutsch Pop

193 views

Español

Español

405 views

everything

everything

1.1K views

Archived indie

Archived indie

556 views

que arda su partida y sangre su recuerdo

que arda su partida y sangre su recuerdo

353 views

April 2026

April 2026

176 views

buena vibra

buena vibra

904 views

Nge-indie

Nge-indie

1.5K views

Músicas animadas pra Nicole trabalhar

Músicas animadas pra Nicole trabalhar

291 views

melhores músicas de 2025

melhores músicas de 2025

405 views

Work jams

Work jams

1.4K views

August 2025

August 2025

2.7K views

songs for laying still on the floor or neverending heartache

songs for laying still on the floor or neverending heartache

2.6K views

Favorites 40

Favorites 40

831 views

Santai Teristimewa

Santai Teristimewa

198 views

Indie select

Indie select

2.7K views

Spring 2026

Spring 2026

1.4K views

Jamel rockt den Förster 2024

Jamel rockt den Förster 2024

854 views

Spring 2026

Spring 2026

971 views

For me

For me

665 views

Outsidelands 2026

Outsidelands 2026

10K views

R&B / Chill

R&B / Chill

524 views

quando bate e ecoa a dor da nostalgia

quando bate e ecoa a dor da nostalgia

115 views

Finally Fall Finishline

Finally Fall Finishline

677 views

Sıkıldım

Sıkıldım

245 views

spanish

spanish

22K views

Jams of the 2020s

Jams of the 2020s

361 views