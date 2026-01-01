J-Pop

73 playlist(s)

JAPANIQUE

JAPANIQUE
J-Hits!

J-Hits!
Boys Group Japan

Boys Group Japan
Idol Japan

Idol Japan
SSW

SSW
Catch Up Japan

Catch Up Japan
Replay Japan

Replay Japan
Japan Big Hits

Japan Big Hits
Sing-along J-Pop

Sing-along J-Pop
The Hits: ‘10s Japan

The Hits: ‘10s Japan
Japan Hits: '00s

Japan Hits: '00s
Japan Hits: '70s

Japan Hits: '70s
Japan Hits: '80s

Japan Hits: '80s
Japan Hits: '90s

Japan Hits: '90s
J-Drama TV Hits

J-Drama TV Hits
Japan Ballads

Japan Ballads
Queens of J-Pop

Queens of J-Pop
Karaoke Hits: Japan

Karaoke Hits: Japan
Covers Japan

Covers Japan
Showtime

Showtime
Retake Japan

Retake Japan
Reiwa Era J-Pop

Reiwa Era J-Pop
Teen J-Pop

Teen J-Pop
人気

人気

20K views

お気に入り

お気に入り

381 views

我が青春のエイティーズ邦楽篇

我が青春のエイティーズ邦楽篇

22K views

ドライブ

ドライブ

203 views

昭和ヒット

昭和ヒット

213K views

最高の曲

最高の曲

44K views

2026年3月最新ドラマ映画主題歌

2026年3月最新ドラマ映画主題歌

144K views

りこまる

りこまる

2.6K views

懐メロ

懐メロ

46K views

オススメ

オススメ

2.5K views

カラオケ

カラオケ

5.1K views

お気に入り　新しい歌

お気に入り　新しい歌

6.2K views

好きな曲

好きな曲

1K views

音楽

音楽

64K views

2026年アニメ主題歌

2026年アニメ主題歌

5.5K views

2026リリース

2026リリース

527 views

エトセトラ

エトセトラ

693 views

みゅーじっく！

みゅーじっく！

4.7K views

いけるカラオケ

いけるカラオケ

740 views

ドラマ主題歌

ドラマ主題歌

1.3K views

お気に入り

お気に入り

384 views

懐メロ

懐メロ

185K views

ドライブ

ドライブ

1.6K views

2025 カラオケリスト

2025 カラオケリスト

7.6K views

2026KJTダンスグループ発表会リスト

2026KJTダンスグループ発表会リスト

163 views

プレイリスト

プレイリスト

2.8K views

懐うた

懐うた

23K views

最近の

最近の

310 views

たらたら

たらたら

333 views

ヒット曲

ヒット曲

145K views

青春ベスト

青春ベスト

18K views

いろいろ

いろいろ

500 views

かえで

かえで

415 views

かわいい

かわいい

637 views

好きな曲メドレー

好きな曲メドレー

1K views

2025年ハマった曲

2025年ハマった曲

1K views

J-POPプレイリスト

J-POPプレイリスト

761 views

ドラマ主題歌

ドラマ主題歌

410 views

2026年お気に入り

2026年お気に入り

1.3K views

おちつく

おちつく

1.2K views

お気に入り

お気に入り

458 views

新しく作ったやつ

新しく作ったやつ

2.4K views

フジッコ 青春のJポップ

フジッコ 青春のJポップ

27K views

けれど生きている

けれど生きている

3.2K views

アイドル

アイドル

1.4K views

ジュピット選曲

ジュピット選曲

7.9K views

かわいい

かわいい

276 views

懐ソン３

懐ソン３

82K views

お気に入りパート24

お気に入りパート24

695 views

お気に入り(ジャパニーズ)

お気に入り(ジャパニーズ)

22K views